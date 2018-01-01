Даже у Горбачева не было в руках такой репрессивной машины, какая есть у Путина

И не смотрите так воодушевленно на Армению.

Очнитесь. Все те страны, которые я назвала ниже, страны, где произошли демократические революции, не имели ничего даже близко похожего на наш репрессивный аппарат. Даже у Каддафи не был предусмотрен срок за репост. У нас нет свободного интернета, где можно объединяться. У нас нет СМИ, которые массово известят народ о грядущем выходе на площади. Есть единичные издания, которые давно работают на просвещенную элиту, а не на массы.

У нас нет ничего, что нам позволит объединиться. Уже нет. Успокойтесь. Армяне вам не пример. И Майданы вам не пример. Повторяла и буду повторять - если бы у Януковича была хотя бы половина того репрессивного ресурса, что есть сегодня у Кремля, никакой Майдан бы не случился... Даже у Горбачева не было в руках такой репрессивной машины.

Хватит тешить себя глупостями и смущать неокрепшие умы. Если россияне и выйдут, то только как в 1991-м, когда очередь за телячьими костями выстраивалась на два дня. Все остальное, увы, не про нашу честь. Поздно, дураки, поздно! 99,999% тех из вас, кто сегодня стенает под гнетом Кремля, минимум 11 лет в совершенно полном здравии смотрели, как власть настраивает аппарат для репрессий. Вам, дуракам, больше 10 лет твердили - просыпайтесь уже, вылезайте со дна своего Красного море, собирайте вещички в своем номере пятизвездного отеля и бегом домой бороться. Но вы сидели, выписывали себе огромные зарплаты, кочевали между "Винзаводом" и рестораном "Пушкинъ", а потом вдруг захотели перемен.

Все, поздно! Вы прохлопали свой шанс. Вы, все те, кто до 2011 года не понимал, что происходит, прохлопали, спустили нашу жизнь. Теперь поздно. Умойтесь, утритесь, помолитесь...

Анастасия Миронова, российский журналист

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