Пять выводов о местных выборах

Выборы в ОТГ оголили ряд проблем.

УНИАН

Прошла третья волнаОрганизационно не простые, масштабные выборы в центральных медиа не так широко обсуждались как митинги прошлой недели, но все же это - фундаментальные вещи, ведь именно из громад должны происходить новые политические элиты. Или нет? Или этот процесс ничего не поменяет? Важно ли как он проходил? Давайте поразмышляем.

Много ресурсов – много денег

Если в малоресурсных громадах на этих выборах часто полностью отсутствовали агитация и кампания агитации, то в громадах богатых происходила настоящая борьба. Если одни обходили хаты лично, то часть кандидатов вполне могли потратить по 100-150 тысяч долларов на кампанию.

Явка могла бы быть выше

Вопрос явки – стоит остро в Украине, как и в целом интереса к политическим процессам. Явка была относительно высокой, но ключевое слово – относительно. При опросах люди до конца не понимали сути происходящего, новой системы управления. Мало того, многие села проявили позицию и отказались от объединения, заявляя, что такая "добровольно принудительная модель" не приемлема.

Варяги наступают

Кризис кадров явно проявился в партийных списках. Например, встретить кандидата киевлянина в Киевской области – скорее правило, нежели исключение. Многие активные местные жители заявили, что не идут на выборы, так как не готовы к такой ответственности. А вот "варяги" с ресурсом вполне понимали перспективы распределения земли или ресурсов громад. Все эти процессы говорят о том, что "партийные" корни не пущены, пока что это очень слабые корешки в развитых областях.

Давим и подкупаем

Административное давление и прямой и непрямой подкуп – справедливые явления для нынешних выборов. Административное давление остается крайне сильным, бюджетные организации привлекаются как и к агитации, так и ко "дню выборов". Конечно, такая динамика никак не приводит нас ближе к либеральной демократии.

Печатаем все, кроме денег

На этих местных выборах были явно видны проблемы с доставкой ( и временем доставки) бюллетеней на участки, а также с их изготовлением полиграфиями связанными с партиями и кандидатами, что открывает возможности для манипуляции.

Катерина Одарченко