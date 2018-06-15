Запад сам себя выпорол на Красной площади под объективы Russia today

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу придётся беседовать с российским президентом Владимиром Путиным о судьбе Олега Сенцова и других украинских заложников. С таким призывом обратились к генеральному секретарю ООН представители 38 стран мира.

И сам факт того, что генеральному секретарю ООН придётся разговаривать с руководителем страны, в которой проходит футбольный чемпионат, о политических заключённых - гражданах другой страны, еще раз подчеркнёт всю двусмысленность ситуации с этим чемпионатом.

Ничего другого и нельзя было ожидать. Сам факт проведения чемпионата в стране, которая развязала войну, преследует политических диссидентов, охотится за чужими гражданами и дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира, не может не поставить любого политика, который приедет на чемпионат, в сложную ситуацию - если конечно только этот политик не российская марионетка или диктатор.

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Всем остальным придётся спасать репутацию. Тот, кто приедет в Москву на матчи - как генеральный секретарь ООН - вынужден будет говорить с Владимиром Путиным отнюдь не о футболе.

Самого Путина это, конечно же, устраивает. Ведь российскому президенту важно не то, о чем с ним говорят, а то, что к нему приезжают. То, что несмотря на агрессию и убийства, Россия не находится в международной изоляции - чемпионат проходит, политики присутствуют, все хорошо. Ни на какое выполнение требований цивилизованного мира он не пойдёт, никаких заключённых не освободит. Максимум - продемонстрирует гуманность в виде разрешения украинскому омбудсмену посетить заложников. И будет бравировать этим перед своими западными собеседниками.

Цивилизованный мир, который позволил Путину так комфортно себя чувствовать, весь этот месяц будет выглядеть настоящей унтер-офицерской вдовой, которая сама выпорола себя на Красной площади под объективы Russia today. Если Запад хотел расписаться в собственной беспринципности и нравственном бессилии - то у него это получилось.

Виталий Портников, журналист для Espreso