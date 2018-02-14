Украина осталась в ТОП-10 самых "несчастных экономик"

"Самыми счастливыми из самых несчастных" стали экономики Таиланда, Сингапура и Японии.

Украина заняла седьмую строчку в рейтинге 66 стран с самой несчастной экономикой.

В разработанном аналитиками Bloomberg исследовании, страны расположены по индексу бедности, который объединяет показатели уровня безработицы и инфляции.

Украина оказалась в рейтинге между Турцией и Грецией, которые делят шестую строчку, и Испанией. Первую строчку в рейтинге уже четвертый год подряд занимает Венесуелла со своей суперинфляцией. Ее ИБ составляет 1872, что в 50 раз больше показателя второй строчки – Южной Африки (ИБ 33,1). "Самыми счастливыми из самых несчастных" стали экономики Таиланда, Сингапура и Японии.

Стоит отметить, что в 2017 году Украина заняла в этом рейтинге пятую позицию, что свидетельствует о росте экономики за последний год ( ИБ уменьшился с 23,8 до 17,8).

Напомним, Украина заняла 150-е место среди 186 стран мира в очередном рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.