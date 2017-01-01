Актриса рассказала, когда выйдет последний сезон сериала "Игра престолов"

Об этом рассказала актриса Мэйси Уильямс.

Первая серия последнего сезона сериала "Игра престолов" появится на экранах в апреле 2019 года.

Об этом рассказала актриса Мэйси Уильямс, которая играет в сериале роль Арии Старк, пишет издание Metro.

"Мы заканчиваем в декабре, и мы выпускаем первый эпизод в эфир в апреле (2019 года)... Очень много всего, что войдет в финальную версию. Вы бы не хотели спешить с этим сезоном вообще. Мы обязаны своим зрителям и нашим поклонникам действительно сделать этот последний сезон на пределе возможностей", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарный бюджет последнего сезона "Игра престолов" составит 90 млн долларов.