Эксперт рассказал, зачем Путину "гламурный спарринг-партнер" Собчак

Между президентскими выборами в России и Украине есть существенное отличие.

Интриги в президентских выборах в РФ нет - эксперт stuki-druki.com

Научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань назвал результат будущих президентских выборов в РФ очевидным.

"Над вопросом о том, могут ли быть другие победители в президентских выборах в России — не Владимир Путин, мы можем только посмеяться. Имя будущего российского президента уже сейчас, до выборов, известно всем. Ведь все кандидаты в президенты РФ, допущенные к выборам, являются спарринг-партнерами Путина, не более того. Очевидно, среди таких кандидатов будут и Жириновский, и Зюганов. И Ксения Собчак — не исключение, она тоже спарринг-партнер Путина", - сказал Гарань в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что реальный кандидат от оппозиции Алексей Навальный тоже не выиграл бы у действующего президента, но он бы использовал свою кампанию для мобилизации противников Путина. "Именно этого хозяин Кремля попросту испугался. Поэтому и появилась Собчак: она на себя заберет часть демократического и часть протестного электората. Но при этом она останется попросту гламурной особой и удобным спарринг-партнером для Путина", - отметил он.

Читайте также: Огрызко рассказал о главной интриге выборов в России

"Так что идет игра между шаржированными персонажами вроде Зюганова и Жириновского, гламурным персонажем Собчак и Путиным. И при такой игре Владимир Путин будет позиционироваться как настоящий "ответственный" и "сбалансированный" руководитель, "центрист". Хотя на самом деле это не так", - добавил Гарань.

Директор Фонда "Демократические инициативы" уверен, что никаких сюрпризов на президентских выборах в России не предвидится. "Так было и раньше: мы знали, кто станет президентом на предыдущих выборах в РФ, мы знаем, кто станет президентом сейчас. Так что никаких интриг нет", - сказал он.

При этом, Гарань назвал отличие президентских выборов в России от выборов в Украине. "У нас выборы действительно играют свою роль. Мы не знаем результатов выборов до их начала. В нашей стране действительно идет борьба за голос каждого избирателя (другой вопрос — какими методами). Голоса в Украине действительно определяют, кто будет в парламенте, а кто — на посту президента. В России же выборы — это совершенно иной процесс", - резюмировал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента РФ.