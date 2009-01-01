Избран новый президент Европарламента

Президентом Европарламента на два с половиной года избран итальянец Таяни.

Антонио Таяни. Reuters

Президентом Европейского парламента избран представитель группы Европейской народной партии, итальянец Антонио Таяни.Об этом по итогам четвертого тура выборов сообщил президент ЕП Мартин Шульц , пишет УНИАН.

В голосовании приняли 713 депутатов. 80 бюллетеней признали недействительными.

За Таяни проголосовал 351 депутат, за кандидата от социалистов Джанни Питтеллу — 202.

"Господин Антонио Таяни сейчас является президентом Европейского парламента", — провозгласил Шульц.

Новоизбранный президент сразу занял кресло в президиуме и поблагодарил всех депутатов, заверив, что будет президентом для каждого из них.

"Я буду председателем всех (европарламентариев). Я не буду премьер-министром Европейского Союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", — сказал Таяни.

По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента, пишет Интерфакс-Украина.

Таяни также перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года — половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22–25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.

Стоит отметить, что Таяни сменит на посту Мартина Шульца, который оставляет Брюссель и возвращается в немецкую политику.