Избран новый президент Европарламента

Президентом Европарламента на два с половиной года избран итальянец Таяни.
В голосовании приняли 713 депутатов. 80 бюллетеней признали недействительными.
За Таяни проголосовал 351 депутат, за кандидата от социалистов Джанни Питтеллу — 202.
"Господин Антонио Таяни сейчас является президентом Европейского парламента", — провозгласил Шульц.
Новоизбранный президент сразу занял кресло в президиуме и поблагодарил всех депутатов, заверив, что будет президентом для каждого из них.
"Я буду председателем всех (европарламентариев). Я не буду премьер-министром Европейского Союза, а стану только гарантом Европарламента, который надеется быть сильным, и я рассчитываю суметь доводить идеи парламента до Совета ЕС, принимая во внимание то, что думает меньшинство. Я буду представлять не только свое мнение, но также мнение парламента", — сказал Таяни.
По его словам, он не имеет своей политической программы, так как будет руководствоваться программой Европейского парламента, пишет Интерфакс-Украина.
Таяни также перечислил главные актуальные проблемы, которыми намерен заниматься в качестве председателя ассамблеи: терроризм, иммиграция, экономический рост, социальная политика и занятость, цифровая экономика, энергетические вопросы, а также защита европейских ценностей.
Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года — половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22–25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.
Стоит отметить, что Таяни сменит на посту Мартина Шульца, который оставляет Брюссель и возвращается в немецкую политику.