Кровавая резня в Париже: Кадыров раскрыл подробности о нападавшем

Глава Чечни подтвердил, что Азимов родился в республике.

Резню в Париже устроил чеченец. Фото: Twitter/HEDGE

Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсети "ВКонтакте" подтвердил, что Азимов родился в республике, но подчеркнул, что в 2010 году тот получил французское гражданство.

"Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — написал Кадыров.

При этом глава Чечни считает, что вся ответственность за формирование взглядов убийцы "полностью ложится на власти Франции": "В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

По его данным, у Азимова были контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. Поэтому возникает много вопросов, на которые пока нет ответов, добавил Кадыров.

В то же время Telegram-канала Mash сообщает, что Азимов периодически бывал в Чечне.

"Он уехал из России еще ребенком, а в 2012 году (по уточненным) получил французское гражданство. Тем не менее, парень периодически приезжал в родной регион", – пишет канал.

По их данным, семья до переезда жила в чеченском Аргуне. У родителей при этом осталась квартира в Грозном, которую сдали в аренду. "За всеми делами следит тетка Азимова – сестра матери. Сейчас она на допросе", – сообщил Mash.

Как сообщалось, в результате атаки два человека были убиты на месте, восемь госпитализированы с ранениями, из них два с крайне тяжелыми ранениями. Злоумышленник был застрелен правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в российском колледже студент открыл стрельбу и покончил с собой. Инцидент произошел в Барабинске.

Читайте наши новости в Facebook