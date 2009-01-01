Кровавый теракт в США. Задержанный хотел убить как можно больше детей

Злоумышленнику предъявили обвинение в терроризме.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на NBC 4 New York.
И. о. прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что задержанному предъявили обвинение в терроризме, материальной поддержки террористической организации "Исламское государство", а также в насилии и уничтожении автомобилей, пишет УНИАН со ссылкой на телеканал CNN.
"Саипов появился в инвалидной коляске в федеральном суде Манхэттена, где ему и было предъявлено обвинение. Обвиняемый не просил выпустить его под залог и останется под стражей", — сообщила Русская служба ВВС.
Мужчина прибыл в США из Узбекистана в 2010 году и имеет вид на жительство и работу в Штатах. Компания Uber подтвердила, что он работал на нее — был водителем.
Напомним, в Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он попал в больницу.
Видео: ТСН