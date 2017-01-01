Крушение у берегов Китая: горящий танкер грозит масштабной экологической катастрофой

Танкер Sanchi идет ко дну и может взорваться

Reuters

У берегов Китая горящий иранский нефтяной танкер грозит масштабной экологической катастрофой.

В настоящее время танкер Sanchi идет ко дну и может взорваться, сообщает Би-би-си.

На месте аварии спасатели проводят поиски 31 члена экипажа, числящихся пропавшими без вести.

Сейчас найдено тело одного из моряков, его личность устанавливается. Спасатели продолжают бороться с огнем.

Как сообщают "Вести", огромный факел в Восточно-Китайском море не могут потушить вторые сутки: полыхает не только сам танкер, но даже вода на сотни метров вокруг. Горит нефтяная пленка на поверхности моря. Утечка топлива и пожар начались сразу после столкновения иранского судна с гонконгским сухогрузом, перевозившим зерно.

Китайский экипаж удалось вовремя эвакуировать — 21 человек в безопасности. А вот судьба моряков, которые находились на борту нефтевоза — это 30 иранцев и два гражданина Бангладешм— до сих пор неизвестна. Связь с ними была потеряна.

"У нас нет доказательств того, что случилось с экипажем на борту иранского нефтяного танкера.

Поиск пропавших представителей экипажа все еще продолжается", — заявил генеральный консул Ирана в Шанхае Алиреза Ирваш.

Иранское информационное агентство со ссылкой на представителя министерства нефти страны сообщило, что 32 человека— весь экипаж танкера — погибли. В министерстве иностранных дел КНР пока официально подтвердили, что есть жертвы.

Напомним, танкер, на борту которого находилось 32 моряка, столкнулся с сухогрузом CF Crystalоколо восточного побережья Восточно-Китайского моря и загорелся. Все моряки первоначально считались пропавшими без вести.