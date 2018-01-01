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Настя Рыбка заболела в тюрьме Таиланда из-за холодного пола, фото

Вчера, 21:29

На странице девушки в соцсети появилась информация о том, что она простудила почки.

Рыбка
Настя Рыбка в Таиланде угодила в тюрьму Фото: nastya_rybka.ru/instagram.com
Известная модель и соблазнительница олигархов Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, простудилась в тюремной камере с холодным полом.

На странице эскорт-леди в Instagram сообщается, что в тюрьме Таиланда отсутствуют кровати, поэтому она двое суток вынуждена спать на холодном полу.

"Бетонный пол. Нет кроватей. Еда только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки похоже. Состояние очень плохое", - сказано в сообщении.

Рыбка
Фото: nastya_rybka.ru/instagram.com

Напомним, накануне Настю Рыбку и других россиян задержали в Таиланде и обвинили в проведении незаконных секс-тренингов. Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее "очень хотят видеть в Москве".
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Настя Рыбка, тюрьма, Таиланд, секс-тренинги, болезнь
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