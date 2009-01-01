"Одна большая ДНР". Российский журналист рассказал о развале РФ

В Росси будет некое подобие Сомали, подчеркнул Бабченко.

Российский журналист рассказал о развале РФ epochtimes.ru

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко заявил, что РФ должна развалиться на 10 составляющих частей — "удельных княжеств".

Об этом Бабченко заявил в эфире "Эхо Москвы".

"Я считаю, что это решение проблемы было бы наиболее оптимальным", — подчеркнул он.

"Здесь (в Росси, — ред.) будет некое подобие Сомали, где в Могадишо днем еще можно жить, но упаси вас бог выйти за черту города с наступлением ночи. Мне кажется, в России всё к этому идет: одна большая ДНР от моря до моря. Потому что если власть нивелирует закон, то низы этот сигнал считывают замечательно, подхватывают его быстро и начинают действовать. Вот это "Христианское государство" — это просто замечательный пример происходящего.

Это уже неконтролируемый процесс. Если вы годами дебилизируете свое население, если вы насаждаете агрессию, ксенофобию, если вы ему говорите, что закон не работает, если вы ему талдычите: Убивай! Убивай! Убивай! – сначала убивай чеченцев, потом грузин, потому украинцев… вот эта накопившаяся агрессия, эта злость, она просто так не рассосется, она обязательно должна будет выплеснуться", — добавил Бабченко.

Напомним, ранее журналист рассказал, как "путинская братва жестко насилует Россию".