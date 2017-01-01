Паника, крик и работа спасателей: опубликованы видео самолета, который чуть не упал в море

На кадрах, снятых в салоне самолета, видно, как пассажиры в панике создали давку, а за кадром слышны жуткие детские крики.

Самолет чуть не сполз в море. turkiyegazetesi.com.tr

На кадрах, снятых в салоне самолета, видно, как пассажиры в панике создали давку, а за кадром слышны жуткие детские крики.

Кроме того можно увидеть работу спасателей, открытые аварийные выходы и пассажиров, столпившихся в проходе.

На видео, опубликованном газетой Türkiye Gazetesi, турецкие спасательные службы пытаются вытащить самолет на берег.

Как уже сообщалось, инцидент произошел в аэропорту города Трабзон на северо-востоке Турции. Взлетная полоса расположена у берега Черного моря, в которое едва не рухнул самолет.