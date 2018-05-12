Премьер Армении Пашинян пояснил, почему переезжает в государственный особняк

Новоизбранный чиновник уверяет, что налогоплательщики смогут увидеть все свои расходы.

Пашинян входит в роль премьер-министра Фото: Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместе с семьей переезжает в государственный особняк.

"По законодательству Армении установлено, что премьер-министр Армении должен жить в служебной резиденции. Завтра я с семьей перееду", - цитирует главу Кабмина "Sputnik Армения".

Пашинян подчеркнул, что за счет бюджета страны в государственных зданиях сейчас проживают третий президент страны Серж Саргсян и экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян.

"Серж Саргсян должен перебраться в другой дом в течение месяца. Вопрос Гагика Арутюняна решается. Я собираюсь переехать с семьей и обещаю вам показать. Вы должны знать, за что платите", — добавил премьер Армении.

На заседании правительства в пятницу было решено в течение месяца предоставить Сержу Саргсяну государственный особняк, как третьему президенту.



Напомним, после того как 1 мая парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

Спустя три недели протестных акций лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна все-таки избрали премьер-министром Армении.

Читайте наши новости в Facebook