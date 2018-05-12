Премьер Армении Пашинян пояснил, почему переезжает в государственный особняк

Новоизбранный чиновник уверяет, что налогоплательщики смогут увидеть все свои расходы.
"По законодательству Армении установлено, что премьер-министр Армении должен жить в служебной резиденции. Завтра я с семьей перееду", - цитирует главу Кабмина "Sputnik Армения".
Пашинян подчеркнул, что за счет бюджета страны в государственных зданиях сейчас проживают третий президент страны Серж Саргсян и экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян.
"Серж Саргсян должен перебраться в другой дом в течение месяца. Вопрос Гагика Арутюняна решается. Я собираюсь переехать с семьей и обещаю вам показать. Вы должны знать, за что платите", — добавил премьер Армении.
На заседании правительства в пятницу было решено в течение месяца предоставить Сержу Саргсяну государственный особняк, как третьему президенту.
Напомним, после того как 1 мая парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.
Спустя три недели протестных акций лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна все-таки избрали премьер-министром Армении.
Читайте наши новости в Facebook