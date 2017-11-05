Протесты в России: полиция задержала сотни людей

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Протесты в России Reuters

В воскресенье, 5 ноября, в центре Москвы , на Манежной площади задержаны более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций, отмечается в сообщении.

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции".

Отмечается, что ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.

В то же время независимый правозащитный проект ОВД-Инфо сообщает о более 230 задержанных сегодня в некоторых городах РФ.

"На 14:00 известно о 237 задержанных в рамках акции "05.11.17" в шести городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону. В центре Москвы задержаны 212 человек. Их начинают доставлять в отделы полиции...", — сказано в сообщении.

Среди задержанных в Москве есть несовершеннолетние.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ в день рождения Путина полиция разогнала акции протеста.