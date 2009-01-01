США приняли закон, где дали 180 дней своей финансовой разведке выявить самых влиятельных российских олигархов, говорит Машовец.

Владимир Путин. Reuters

Президент России Владимир Путин имеет 180 дней на принятия решения о том, как лучше уйти с Донбасса.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Сегодня".

"Украина для нынешнего кремлевского режима была большой "прачечной машиной". Они скупали отраслями нашу экономику, даже в убыток себе. Была задача вывести капитал из РФ, вот они деньги и выводили как бы в "проекты". А сейчас что Путин получил? 180 дней на принятия решения о том, как лучше уйти с Донбасса?", — отметил он.

По его словам, "США приняли закон, где дали 180 дней своей финансовой разведке выявить самых влиятельных российских олигархов, оценить их капиталы, признаки коррупции, источники дохода и активы – в том числе членов их семей. Дальше будут "бить по площадям". Вот почему появились миротворческие инициативы господина Путина во время встречи БРИКС".

Эксперт также отметил, что российско-белорусские военные учения и авиаудары самолетов РФ в Сирии — это только пиар.

"Таскание металлолома и солдатиков в Беларусь, бомбежки Сирии — это все больше пиар. Реакция мирового сообщества на ужимки и прыжки кремлевского товарища была жестче и быстрее, если бы у него не было ядерного оружия. Отодвигать чекистско-криминальную власть РФ от рычагов будут плавно, и только лишь из-за ядерного оружия. В один момент Путин окажется перед выбором: дальнейшее проведение агрессивной политики станет очень дорогим, возникнет реальная угроза распада РФ в нынешнем виде, — сказал он.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заставила российского президента Владимира Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия".