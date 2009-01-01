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Путин за 180 дней должен решить, как лучше уйти с Донбасса — военный эксперт

Сегодня, 09:16

США приняли закон, где дали 180 дней своей финансовой разведке выявить самых влиятельных российских олигархов, говорит Машовец.

Путин
Владимир Путин. Reuters
Президент России Владимир Путин имеет 180 дней на принятия решения о том, как лучше уйти с Донбасса.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Сегодня".

"Украина для нынешнего кремлевского режима была большой "прачечной машиной". Они скупали отраслями нашу экономику, даже в убыток себе. Была задача вывести капитал из РФ, вот они деньги и выводили как бы в "проекты". А сейчас что Путин получил? 180 дней на принятия решения о том, как лучше уйти с Донбасса?", — отметил он.

По его словам, "США приняли закон, где дали 180 дней своей финансовой разведке выявить самых влиятельных российских олигархов, оценить их капиталы, признаки коррупции, источники дохода и активы – в том числе членов их семей. Дальше будут "бить по площадям". Вот почему появились миротворческие инициативы господина Путина во время встречи БРИКС".

Эксперт также отметил, что российско-белорусские военные учения и авиаудары самолетов РФ в Сирии — это только пиар.

"Таскание металлолома и солдатиков в Беларусь, бомбежки Сирии — это все больше пиар. Реакция мирового сообщества на ужимки и прыжки кремлевского товарища была жестче и быстрее, если бы у него не было ядерного оружия. Отодвигать чекистско-криминальную власть РФ от рычагов будут плавно, и только лишь из-за ядерного оружия. В один момент Путин окажется перед выбором: дальнейшее проведение агрессивной политики станет очень дорогим, возникнет реальная угроза распада РФ в нынешнем виде, — сказал он.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заставила российского президента Владимира Путина начать полный "слив" проекта "Новороссия".

 

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Путин, Кремль, Россия, Украина, Донбасс, Машовец, США
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