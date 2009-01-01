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Российский оппозиционер Удальцов вышел на свободу, опубликовано фото

Сегодня, 10:32

Удальцов отсидел в тюрьме 4,5 года.

Удальцов
Сергей Удальцов. Facebook.com
В России освободили одного из лидеров протестного движения, координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году.

Об освобождении оппозиционера сообщила его жена Анастасия на странице в Facebook.

Как известно, в июле 2014 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года оппозиционеры Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов приговорены к 4,5 годам лишения свободы.

Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.

Развозжаева освободили в апреле 2017 года.

 

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Россия, Москва, Удальцов, Развозжаев, оппозиция, Болотное дело, освобождение
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