Сегодня, 19:55 RSS

Русское гостеприимство. В РФ перед ЧМ-2019 ограбили болельщиков-иностранцев

Сегодня, 18:04

"А в сторонке толчется мужик в зипуне и приветливо машет дубиной". Фанаты футбола из иностранных государств столкнулись с суровой российской действительностью.

ЧМ полиция
Фан-зона ЧМ-2018 в РФ
В Санкт-Петербурге и Москве за несколько дней до начала мирового футбольного первенства от местного криминалитета пострадали болельщики-туристы из Франции и Бразилии.

Как сообщают российские СМИ, один французский фанат был ограблен таксистом, который остался недовольным оплатой и забрал "недостающие" деньги силовым методом. 38-летний гражданин Франции сейчас находится в больнице 9 июня с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом.

Через день после него пострадал другой французский турист. 37-летний мужчина стал жертвой уличного грабителя, который забрал недорогой смартфон и 5,5 тысячи рублей.

Затем, в Москве ограбили фаната из Бразилии на 1,4 тысячи долларов США. Мужчина-"лже-полицейский" попросил туриста предъявить документы и содержимое карманов. Тот передал ему паспорт и 2 тысячи долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские казаки рассказали, как поступят при виде целующихся во время футбольного ЧМ мужчин.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Санкт-Петербург, Москва, футбол, мундиаль, ЧМ, Франция, Бразилия, ограбление, туристы, болельщики
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности