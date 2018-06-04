"И затрещат скрепы". Российские казаки рассказали, как поступят при виде целующихся во время футбольного ЧМ мужчин

В российском городе Ростов-на-Дону казаки-"дружинники" рассказали о том, как будут действовать, увидев целующихся мужчин во время грядущего мирового футбольного первенства.

"Если двое мужчин будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции. Для нас ценности — это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом", — цитирует портал "Настоящее время". начальника управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова.

Кроме того, по имеющейся информации, при охране правопорядка казаки будут безоружны, не взяв с собой пресловутые нагайки.

"Все будет зависеть от полиции. Если полиция будет разнимать, то и мы можем оказать содействие. Если полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы будем смотреть и помогать им всячески. Замечание можем сделать. Попросить, чтобы вели себя культурно. Но штрафовать или что-либо делать может только полиция, мы на это не имеем никакого права", — сказал казак-"дружинник" Дмитрий Воскресов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападавших с нагайками на протестующих в Москве отхлестали другие казаки.