Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей и где смотреть

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России в четверг, 14 июня. "Главред" публикует расписание всех матчей ЧМ 2018 по дням.

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, пройдут с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

Группа А

14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Россия - Саудовская Аравия (Телеканал Интер)

15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет - Уругвай (Телеканал Интер)

19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Россия - Египет (Телеканал Интер)

20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай - Саудовская Аравия (Телеканал Интер)

25 июня. 17.00. Самара. Уругвай - Россия (Телеканал Интер)

25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия - Египет (НТН)

Группа В

15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко - Иран (Телеканал Интер)

15 июня. 21.00. Сочи. Португалия - Испания (Телеканал Интер)

20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия - Марокко (Телеканал Интер)

20 июня. 21.00. Казань. Иран - Испания (Телеканал Интер)

25 июня. 21.00. Саранск. Иран - Португалия (Телеканал Интер)

25 июня. 21.00. Калининград. Испания - Марокко (НТН)

Группа С

16 июня. 13.00. Казань. Франция - Австралия (Телеканал Интер)

16 июня. 19.00. Саранск. Перу - Дания (Телеканал Интер)

21 июня. 15.00. Самара. Дания - Австралия (Телеканал Интер)

21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция - Перу (Телеканал Интер)

26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания - Франция (Телеканал Интер)

26 июня. 17.00. Сочи. Австралия - Перу (НТН)

Группа D

16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина - Исландия (Телеканал Интер)

16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия - Нигерия (Телеканал Интер)

21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия (Телеканал Интер)

22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия - Исландия (Телеканал Интер)

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина (НТН)

26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия - Хорватия (Телеканал Интер)

Группа E

17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика - Сербия (Телеканал Интер)

17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия - Швейцария (Телеканал Интер)

22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия - Коста-Рика (Телеканал Интер)

22 июня. 21.00. Калининград. Сербия - Швейцария (Телеканал Интер)

27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия - Бразилия (Телеканал Интер)

27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария - Коста-Рика (НТН)

Группа F

17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия - Мексика (Телеканал Интер)

18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция - Корея (Телеканал Интер)

23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея - Мексика (Телеканал Интер)

23 июня. 21.00. Сочи. Германия - Швеция (Телеканал Интер)

27 июня. 17.00. Казань. Корея - Германия (Телеканал Интер)

27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика - Швеция (НТН)

Группа G

18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия - Панама (Телеканал Интер)

18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис - Англия (Телеканал Интер)

23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия - Тунис (Телеканал Интер)

24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия - Панама (Телеканал Интер)

28 июня. 21.00. Калининград. Англия - Бельгия (Телеканал Интер)

28 июня. 21.00. Саранск. Панама - Тунис (НТН)

Группа H

19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия - Япония (Телеканал Интер)

19 июня. 18.00. Москва. "Спартак". Польша - Сенегал (Телеканал Интер)

24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония - Сенегал (Телеканал Интер)

24 июня. 21.00. Казань. Польша - Колумбия (Телеканал Интер)

28 июня. 17.00. Волгоград. Япония - Польша (НТН)

28 июня. 17.00. Самара. Сенегал - Колумбия (Телеканал Интер)

1/8 финала

30 июня. 17.00. Казань. 1С - 2D (Телеканал Интер)

30 июня. 21.00. Сочи. 1А - 2В (Телеканал Интер)

1 июля. 17.00. Москва. 1В - 2А (Телеканал Интер)

1 июля. 21.00 Нижний Новгород. 1D - 2С (Телеканал Интер)

2 июля. 17.00. Ростов-на-Дону. 1Е - 2F (Телеканал Интер)

2 июля. 21.00. Самара. 1G - 2H (Телеканал Интер)

3 июля. 17.00. Москва 1F - 2E (Телеканал Интер)

3 июля. 21.00. Санкт-Петербург. 1H - 2G (Телеканал Интер)

1/4 финала

6 июля. 17.00. Казань. 1A/2B - 1C/2D (Телеканал Интер)

6 июля. 21.00. Нижний Новгород. 1E/2F - 1G/2H (Телеканал Интер)

7 июля. 17.00. Самара. 1F/2E - 1H/2G (Телеканал Интер)

7 июля. 21.00. Сочи. 1B/2A - 1D/2C (Телеканал Интер)

1/2 финала

10 июля. 21.00. Санкт-Петербург. (Телеканал Интер)

10 июля. 21.00. Москва. (Телеканал Интер)

Матч за 3-е место. 14 июля. 17.00. Санкт-Петербург. (Телеканал Интер)

Финал. 15 июля. 18.00. Москва. (Телеканал Интер)

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не выдала разрешения открыть официальные фан-зоны ЧМ-2018 в аннексированном Крыму.

"Придраться вроде бы не к чему, но по сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу. Это абсолютно несправедливо. Нет официального разрешения на трансляцию, а это соответственно блокирует какие-то либо активности. Мы, конечно, сохраняем еще надежду, но осталась неделя, а неофициальная трансляция - это не наш метод, и подлежит целому ряду штрафных санкций", - заявил "министр курортов и туризма Крыма" Вадим Волченко.

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку. Месяцем ранее сборная занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас команда занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.