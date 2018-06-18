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Самолет со сборной Саудовской Аравии не горел при перелете в Ростов

Сегодня, 16:22

Авиалайнер приземлился на двух работающих двигателях, но пожара не было.

горящий самолет со сборной КСА
РБК

Появились опровержения информации о том, что в аварийно севшем самолете авиакомпании "Россия" со сборной Королевства Саудовская Аравия на борту во время перелета в Ростов произошел пожар.

Как сообщает РБК, пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии информацию о случившемся во время полета пожаре не подтвердила. В ее комментарии на официальной странице сборной в Twitter сказано, что это был небольшой инцидент.
Теги:  
ЧМ-2018, самолет, авиация, КСА, Ростов, пожар
ПО МАТЕРИАЛАМ:РБК
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