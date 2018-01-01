Соловьев выгнал гостя своей передачи из-за слов о погибшем в Сирии летчике, видео

Причиной послужило мнение о том, что пилоту незаслуженно дали звание Героя России.

Соловьев слова гостя в адрес летчика Су-25 посчитал оскорбительными. Фото: Medialeaks

Телеведущий Владимир Соловьев 9 февраля во время своей авторской программы на телеканале "Россия-1" выгнал из студии Григория Винникова, который высказал сомнения в связи с присуждением звания Героя России летчику сбитого Су-25 Роману Филипову.

Российский журналист заявил, что Винников не имеет права на такие высказывания. Видео инцидента опубликовано в Youtube.

"В день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет - это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии", - заявил Соловьев.

Автор попросил гостя своей программы немедленно покинуть студию, этого требовали другие участники дискуссии. Винников не возражал и в течение нескольких секунд ушел.

Другие спикеры программы начали обсуждать данный инцидент. Некоторые высказывали мнение, что это цензура. Однако Соловьев заявил, что такие слова Винникова "непозволительны".

Как ранее сообщалось, в Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов успел катапультироваться, однако в результате боя с боевиками подорвал себя гранатой. Похоронили пилота 8 февраля в Воронеже. Звание Героя России Филипову присвоили посмертно.