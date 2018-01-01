США сняли санкции против одиозного украинского экс-нардепа

Юрий Иванющенко в феврале уже совершил визит в ранее недоступную страну.

Юрий Иванющенко больше не находится под санкциями Фото: novostey.com

В США сняты санкции против бывшего народного депутата Украины и известного бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, которого в более тесных украинских кругах называют "Юрой Енакиевским".

Адвокат бизнесмена Юрий Колесников заявил, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе украинских и американских юристов. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Данное решение стало возможным благодаря слаженной работе украинских и американских юристов из Cohen Williams Williams, которые представляют интересы бизнесмена. Мы проделали огромную работу, и ее результатом стало очередное подтверждение невиновности Иванющенко", - отметил он.

По словам Колесникова, освобожденный от санкций экс-нардеп уже осуществил визит в ранее запрещенные США в феврале текущего года.

Нашумевшим международным делом "Юры Енакиевского" занималась юридическая группа Cohen Williams Williams. Маркс Вильямс, один из партнеров компании, сознался, что проделана колоссальная работа. Успешное завершение процесса подтвердило реноме компании, как одной из лучших юридических групп, подчеркнул он.

"Нам удалось довести до сведения американских структур решения европейских институций по снятию санкций с Юрия Иванющенко, а также решение Верховного суда Украины о закрытии против него всех уголовных процессов", - прокомментировал решение второй партнер Cohen Williams Williams Ройвен Коен.

Напомним, в ноябре Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко, который уже с марта был исключен из санкционного списка ЕС. Суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине, от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительными по отношению к нему. Также суд обязал ЕС оплатить все судебные издержки Иванющенко.

Как ранее сообщалось, в Украине Иванющенко обвиняли в финансировании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".