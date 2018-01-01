Стало известно, почему пострадавших в ДТП в Беларуси детей нельзя перевезти в Украину

Двое пострадавших детей находятся в очень тяжелом состоянии.

ДТП с украинскими детьми в Беларуси Фото: ГАИ Брестской области

Украинских детей, пострадавших в результате жуткого ДТП в Беларуси , нельзя перевезти в Украину из-за тяжелого состояния их здоровья, сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей – в тяжелом, один ребенок — в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку", — отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.

Один ребенок стал уже транспортабельным, его прооперировали в районной больнице и увезли в Брестскую областную больницу.

Кулеба прогнозирует, что детей вряд ли можно будет перевезти в Украину в ближайшие две-три недели.

Напомним, под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы.

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