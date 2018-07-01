В Google прокомментировали утечку личных документов Google Docs

В компании заявили, что все их сервисы работают без сбоев.

Google отрицает сбой в работе Фото: Reuters

Компания Google в своем блоге рассказала о ситуации с попаданием в общий доступ личных документов пользователей Google Docs и опровергла критику работы своих сервисов.

"Cохранять и защищать личную информацию пользователей — наш главный приоритет. Сервис "Google Документы" является высоко защищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно", — говорится в сообщении компании.

В комментарии уточняется, что поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете.

"Вы всегда можете изменить настройки доступа к вашим файлам и установить ограничения, что именно доступно для просмотра, комментирования или редактирования выбранным пользователям", — завершается сообщение.

Напомним, 5 июля в поисковой выдаче "Яндекса" обнаружились файлы пользователей сервисов Google Docs и "Google Диск", которые не были защищены настройками приватности и находились в публичном доступе. По различным запросам поисковик выдавал пароли, контракты и документы с приватной информацией, однако спустя несколько часов проблема была устранена.

Как ранее сообщалось, эксперты из компании Proofpoint обнаружили новый вирус Vega Stealer, который ворует данные банковских карт и другую важную информацию у пользователей Google Chrome и других популярных браузеров.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram