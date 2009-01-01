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В Польше предупредили: Россия готовится к "горячей войне"

Сегодня, 08:36

Речь идет не о новой Холодной войне, отметил Мацаревич.

Россия,Беларусь,учения,Запад-2017,Союзное государство
Учения "Запад-2017" Reuters
Проведение Россией масштабных военных учений "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям.

Такое мнение во время пребывания в Канаде высказал министр обороны Польши Антоний Мацаревич, сообщает "Укринформ".

"Учения "Запад-2017" закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Черным морем и включали даже пуски баллистических ракет "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", — сказал Мацаревич.

Он отметил, что речь идет не о новой Холодной войне, а именно о подготовке к горячему противостоянию.

"С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая Холодная война, а введение к горячей войне", — отметил министр обороны.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия занизила число участников учений "Запад-2017".

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Польша, Россия, учения, война, Мацаревич
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