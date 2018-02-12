В России обнародовали фамилии ликвидированных в Сирии путинских наемников "Вагнера"

Пять россиян погибли в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции под командованием США.

Коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии, среди погибших – российские наемники. Фото: REUTERS

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имена четырех граждан РФ, погибших 7 февраля в результате авиаудара по проправительственным силам в Сирии.

Имена, фамилии и места проживания наемников исследователи опубликовали в Facebook.

По информации сообщения, все погибшие служили в российской частной военной компании "Вагнер". В Сирии убит Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Есть данные, что Ладыгин и Косотуров ранее воевали на стороне сепаратистов на Донбассе.

"Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов вагнеровцев, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты об их гибели появились необычно быстро – обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев", – отметили в Conflict Intelligence Team.

Имя пятого гражданина России, погибшего в результате авиаудара, назвал ресурс Медиазона.

По словам сопредседателя националистической партии "Другая Россия" Александра Аверина, в Сирии убит россиянин Кирилл Ананьев. Есть информация, что он ранее был судим, затем воевал на Донбассе на стороне сепаратистов, дослужился до командира артиллерийского дивизиона, после чего уехал в Сирию.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.

Позже генерал повстанцев рассказал о деталях разгрома путинских наемников в Сирии.