В США началась масштабная кампания за импичмент Трампа

Петиция за отстранение Трампа от власти уже набрала почти 86 тыс. подписей.

Дональд Трамп. Reuters

В США стартовала кампания за импичмент президента Дональда Трампа . Две общественные организации инициировали сбор подписей под петицией за отставку нового главы Белого дома.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now, причина акции в конфликте интересов Трампа в связи с его бизнесом, пишет УНИАН.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации — Free Speech for People и RootsAction.

Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США существует опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.

Одновременно петиция за импичмент Трампа, указывающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org, по состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тыс. подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU).

По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая сопровождалась массовыми акциями протеста.

