В США суд вынес первый приговор по делу о российском вмешательстве в выборы

Маховик расследования "следа РФ" в выборах-2016 раскручивается все сильнее.
Соответствующее сообщение во вторник, 3 апреля, опубликовало новостное агенство Bloomberg. Согласно данным журналистов, мужчина получил месяц тюрьмы и два месяца условного заключения. Кроме того, ван дер Зваан должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов за дачу ложных показаний.
Ранее, в конце февраля, юрист признал, что солгал спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело, о своих связях с предвыборным штабом Дональда Трампа в целом и с Риком Гейтсом в частности. Помимо этого, ван дер Зваан сказал неправду о своей совместной работе с человеком, который, по версии обвинения, работал в российских спецслужбах.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в США нашли новый контакт представителей штаба Трампа с российской разведкой.