В США суд вынес первый приговор по делу о российском вмешательстве в выборы

Маховик расследования "следа РФ" в выборах-2016 раскручивается все сильнее.

Осужденный - адвокат Алекс ван дер Зваан Leah Millis / Reuters

В США голландский адвокат Алекс ван дер Зваан (Alex van der Zwaan) стал первым осужденным по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году.

Соответствующее сообщение во вторник, 3 апреля, опубликовало новостное агенство Bloomberg. Согласно данным журналистов, мужчина получил месяц тюрьмы и два месяца условного заключения. Кроме того, ван дер Зваан должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов за дачу ложных показаний.

Ранее, в конце февраля, юрист признал, что солгал спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело, о своих связях с предвыборным штабом Дональда Трампа в целом и с Риком Гейтсом в частности. Помимо этого, ван дер Зваан сказал неправду о своей совместной работе с человеком, который, по версии обвинения, работал в российских спецслужбах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США нашли новый контакт представителей штаба Трампа с российской разведкой.