В ВОЗ назвали количество пострадавших от химической атаки в Сирии

Все пострадавшие сейчас госпитализированы и проходят курс лечения.

Разрушенный войной сирийский город Reuters

В городе Дума (Сирия) 43 человека погибли и 500 имеют симптомы отравления токсичными химикатами.

Соответствующее сообщение в среду, 11 апреля, было опубликовано на официальном интернет-портале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Около 500 человек попали в больницы с признаками и симптомами отравления токсичными химикатами. В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистой, нарушение дыхания и работы центральной нервной системы", -говорится в тексте.

Также в ВОЗ сообщают, что более 70 человек, укрывшихся в подвалах, погибли. Смерть 43 из них была связана с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката.

"Наша организация требует немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим, оценки их состояния", - заявил замглвы ВОЗ Питер Салама.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате химатаки в Сирии погибли 150 человек.