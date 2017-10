Взрыв двух автомобилей у военной базы в Афганистане, более 40 солдат погибли

Возле военной базы в Афганистане в результате подрыва двух автомобилей более 40 военнослужащих погибли.

Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Tolo News, пишет УНИАН.

"Два террориста-смертника атаковали на (армейских внедорожниках — ред.) Humvee военную базу в районе Мейванд в провинции Кандагар, убив 40 солдат", — говорится в сообщении в Twitter.

Между тем, источники подтверждают, что 43 солдата погибли в результате бомбардировки на армейской базе, еще 9 раненых и 6 пропали без вести.

#Kandahar - sources confirm 43 soldiers killed in #Humvee bombing at Maiwand army base, 9 wounded, 2 unharmed & 6 soldiers unaccounted for