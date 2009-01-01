Активисты блокады Донбасса выдвинули требования Гройсману: мы говорим "да", но на наших условиях

Требования блокирующих неизменны — "освобождение украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях".

Блокада Донбасса, иллюстрация

Участники блокады оккупированного Донбасса считают предложенные премьер-министром Владимиром Гройсманом условия по решению данного вопроса неприемлемыми и выдвигают свои требования.

Об этом заявил координатор "Штаба блокады торговли на крови", второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский в комментарии Іnforesist .

"Эти условия для нас неприемлемы. Мы не верим в различные комиссии, мы не собираемся выполнять обязанности государства и тех государственных структур, которые должны этим заниматься", — подчеркнул Виногродский.

В то же время он отметил, что требования блокирующих остаются неизменными — "освобождение всех украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях".

По мнению Виногродского, у Украины есть механизмы влияния на террористов, удерживающих украинских пленных на Донбассе.

"Мы можем повлиять на террористов-боевиков очень просто — перекрыть им рынки сбыта. Потому что рынков сбыта в Россию у них нет — их туда не пускают. У них есть рынки сбыта только у нас. А поскольку они очень сильно зависят от финансирования, начнут митинговать и бастовать шахтеры на закрывающихся шахтах, ведь им некуда сбывать уголь. Я надеюсь, что это произойдет и на металлургических заводах, которые закроются", — считает он.

Виногродский выразил надежду, что переговоры с властью, и в частности с Гройсманом, продолжатся.

"Наш ответ Гройсману — да. Мы готовы продолжить наши переговоры и помочь правительству выполнить то, что оно должно сделать. Гройсман хотел, чтобы мы пересмотрели перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения. Мы можем на это пойти, но после выполнения наших требований", — акцентирует руководитель блокады.

Кроме того, Виногродский выразил сомнение по вопросу возможных поставок угля в ЛНР и ДНР.

"На оккупированных территориях свой уголь девать некуда. Потому все разговоры о том, что Россия якобы собирается поставлять — фейк", — сказал он.

Ранее Гройсман заявил, что все заинтересованные стороны в решении вопроса блокады оккупированной части Донбасса должны встретиться в Кабмине.

По его мнению, сегодня блокада Донбасса действует не в интересах Украины и не в интересах людей.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Блокада дошла до верхов: развязка близка?".