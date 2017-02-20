Блокада Донбасса. Гройсман приглашает все заинтересованые стороны в Кабмин

Все заинтересованные стороны в решении вопроса блокады оккупированной части Донбасса должны встретиться в Кабинете Министров Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой угольной блокадой", — отметил он.

По словам Гройсмана, он согласен с позицией, что необходимо "всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий".

По его мнению, все государственные институты и политические силы, причастные к этим вопросам, должны сделать это совместно и взять на себя ответственность за реализацию плана действий.

"Поэтому призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что сегодня блокада Донбасса действует не в интересах Украины и не в интересах людей.

Напомним, участники блокады на Донбассе пригрозили перекрыть ж/д-сообщение Украины с РФ.

19 февраля, в Киеве участники акции в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса установили агитационную палатку возле Администрации президента.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Блокада дошла до верхов: развязка близка?".