Боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы

Террористы организовали меры по дезинформации сил АТО на Луганщине.

БТР боевиков,иллюстрация @Worldwidewebb1

Командованиепоставило задачу командирам частей и подразделений "организовать ряд мероприятий по оперативной дезинформации противника".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, эти мероприятия обусловлены тем, что ряд подразделений оккупантов выведены из первой линии на доукомплектование, пополнение и проведение мероприятий по боевой подготовке (касается ряда батальонов 2-й (Луганск) и 4-й омсбр (Алчевск)) и направлены на имитацию присутствия в первой линии большего количества войск.

Возможно, отмечаемые на протяжении последней недели переброски лёгкой бронетехники и автотранспорта в северо-восточном углу "Стахановского плацдарма" в районе трассы "Бахмутка" и объясняются проведением данных мероприятий, как и огневая активность оккупантов на участке от Донецкого до Сокольников, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что на "Бахмутке" боевики ЛНР из 122-мм пушек накрыли Новотошковское и получили жесткую ответку сил АТО.