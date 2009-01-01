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Боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы

Сегодня, 12:08

Террористы организовали меры по дезинформации сил АТО на Луганщине.

Боевики, Россия, БТР, Дебальцево
БТР боевиков,иллюстрация @Worldwidewebb1
Командование 2-го "армейского корпуса" ЛНР поставило задачу командирам частей и подразделений "организовать ряд мероприятий по оперативной дезинформации противника".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, эти мероприятия обусловлены тем, что ряд подразделений оккупантов выведены из первой линии на доукомплектование, пополнение и проведение мероприятий по боевой подготовке (касается ряда батальонов 2-й (Луганск) и 4-й омсбр (Алчевск)) и направлены на имитацию присутствия в первой линии большего количества войск.

Возможно, отмечаемые на протяжении последней недели переброски лёгкой бронетехники и автотранспорта в северо-восточном углу "Стахановского плацдарма" в районе трассы "Бахмутка" и объясняются проведением данных мероприятий, как и огневая активность оккупантов на участке от Донецкого до Сокольников, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что на "Бахмутке" боевики ЛНР из 122-мм пушек накрыли Новотошковское и получили жесткую ответку сил АТО.

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Тымчук, Информсопротивление, 2АК, дезинформация, боевики, передовая, 2бригада, 4бригада, Бахмутка, Стахановский плацдарм
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