Боевики перешли на "ночной режим" обстрелов сил АТО: лупят из минометов и зениток

Террористы используют ЗУ-23-2 на грузовиках, 82-мм миномёты 2Б14 "Поднос" и 2Б9 "Василёк"

Ночная стрельба из зенитки

На прошлых выходных (30.09-01.10.2017)окончательно перешли на "ночной режим" обстрелов позиций ВСУ и гражданских объектов — в подавляющем количестве случаев (порядка 80%) обстрелы и вооруженные провокации совершаются противником в вечернее и ночное время.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, при этом боевики в основном используют автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулемёты, станковые и ручные гранатомёты, ПТРК, эпизодически — 82-мм миномёты и зенитные установки типа ЗУ-23-2.

— на приморском направлении с позиции западнее пансионата "Парус", на трассе Е-58, оккупанты в ходе обстрела позиции украинских войск по восточной окраине посёлка Широкино и на высотах северо-восточнее из стрелкового вооружения, использовали также пару 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос", выпустив по позициям ВСУ не менее 10-и мин (с большим разбросом);

— в районе северо-восточнее Водяного оккупанты с огневой позиции, находящейся в балке северо-западнее посёлка Верхнешироковское, выпустили из 82-мм автоматического миномёта типа 2Б9 "Василёк" несколько кассет по передовым позициям ВСУ (огонь длился недолго, в основном мины легли по нейтральной зоне на удалении перед фронтом позиций ВСУ);

— в ходе обстрела позиций ВСУ в районе Авдеевки, южнее Ясиновского переулка, оккупанты с огневых позиций в лесопосадке юго-западнее жд станции Ясиноватая – 2, также применили как минимум один 82-мм миномёт типа 2Б14 по передовым позициям ВСУ северо-восточнее "Царской охоты", выпустив в ходе обстрела не менее 12 мин;

— в районе Марьинки при огневом бое на участке вдоль улицы Прокофьева, противник неоднократно использовал мобильную установку (грузовик и ЗУ-23-2);

Напомним, 1 октября, в зоне АТО боевики оживились на всех направлениях. Они 14 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военные 12 раз применяли оружие на поражение противника. Один украинский защитник погиб.