Экс-советник Путина рассказал о провале кремлевского плана по Украине

Президент РФ не выиграл то, что собирался выиграть, заявил Илларионов.

Владимир Путин Reuters

План президента РФ Владимира Путина по созданию "Новороссии" на юго-востоке Украины провалился, однако не исключено возвращение к нему, но уже в гибридной форме.

Об этом заявил экс-советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, сообщает gordonua.com.

По его словам, Путину не удался главный план — создание "Новороссии" на юго-востоке Украины.

"Во-первых, он точно не выиграл то, что собирался выиграть. Напомню, 17 апреля 2014 года он произнес свою знаменитую речь, в которой провозглашал "Новороссию" от Харькова до Одессы, перечисляя те города, которые, с его точки зрения, должны были стать ее опорными пунктами. Это своеобразный сигнал, переводя на исторический язык — "Над всей Испанией безоблачное небо" (вошедшая в историю Европы кодовая фраза, переданная по радио 18 июля 1936 года и послужившая сигналом к началу госпереворота в Испании, — ред.). Путин подавал сигнал о том, где нужно поднимать восстания для того, чтобы присоединяться к этой самой "Новороссии". Но сейчас он понимает, что этого сделать не удалось и не удастся в том виде, в котором планировалось в 2014 году", — рассказал Илларионов.

Он отметил, что в старом виде план уже не осуществить, однако Кремль может попробовать в гибридной форме протянуть руки к украинским регионам.

"Но в том виде, в котором планировалось в 2014 году, это уже невозможно. Но я хочу сказать, что и Украине не удалось победить — два больших региона страны остаются оккупированными. Причем, если об одном регионе украинские власти еще изредка напоминают, — это Донбасс, то о другом, Крыме, не говорят ничего. Поэтому, с этой точки зрения, Украина точно еще не выиграла", — добавил экс-советник Путина.

Напомним, ранее директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский на чате в "Главреде" заявил, что кроме амбиций Путина нет причин, мешающих закончить войну на Донбассе.