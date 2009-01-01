Исконно наше. В Госдуме мечтают вернуть "потерянные земли" Украины и Казахстана

В Госдуме снова выступили с территориальными претензиями к Украине и Казахстану.

В Государственной думе России, которая признана в Украине нелегитимной , снова выступили с территориальными претензиями к нашей стране и Казахстану.

Такую мысль высказал "депутат" Госдумы от временно оккупированного Крыма Павел Шперов на заседании круглого стола в нижней палате парламента РФ по проблемам российских соотечественников, пишет УНИАН.



"Мы — большая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Сил у нас достаточно, нужно вести пропаганду, не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья", — сказал он.

Он также отметил, что населенные русскими северные районы Казахстана являются "временно оторванными" от России.

"Когда мы, например, в Казахстане называем наших соотечественников диаспорой — то это наши земли, которые временно оторваны. Границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время", — заявил Шперов.

Он также уверен, что нельзя называть "соотечественников в ближнем зарубежье" "диаспорой", поскольку таким образом их "отрезают от РФ, уравнивая с соотечественниками в Австралии".

"То, что исконно наше — оно наше. Южный Урал, Южная Сибирь — это наши земли. Войско Донское, Новороссия, Малороссия — это наши земли, и мы должны вести политику, чтобы эти земли вернулись", — сказал псевдопарламентарий.

По мнению Шперова, Россия "потеряла Украину как братскую державу", "вырастили там наших врагов".

Также он заявил, что из оккупированного Крыма "изгнали крымчан, поддерживавших идеи "Правого сектора".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Казахстан никогда не был государством".

Напомним, экс-посол Украины в Беларуси, бывший представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявил, что в белорусском государстве и Казахстане начинается развертывание событий по "донбасскому сценарию".

фото: daily.rbc.ua