Как петух на сковородке. Почему ущерб от санкций заставляет российское руководство танцевать

Комитет "Россия—Донбасс" будет информжупелом, которым Москва будет пугать европейских переговорщиков, говорит Владимир Небоженко.

Владимир Цибулько Главред

Создание так называемого интеграционного комитета "Россия—Донбасс" — это попытка Москвы вынудить европейских переговорщиков разговаривать с собой, в то время как ущербзаставляет российское руководство танцевать, как петух на сковородке.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия просто не потянет Донбасс в своём составе. Учитывая уровень разрушений инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях и качество человеческого капитала, который там остаётся, это, по сути, гиря на шее России", — говорит политический эксперт.

"Потому все эти игрища Москвы направлены на то, чтобы ускорить процесс принуждения западного сообщества и Украины к диалогу. Финансовые резервы РФ сгорают с невероятной скоростью, нефтяная конъюнктура не просто ухудшается, а Россия теряет свои рынки в Евросоюзе, вот Москва старается заставить разговаривать с собой. И, судя по тому, что Путин то появляется, то исчезает с поля зрения, уровень напряжённости в российской бизнес-элите и ущерб от санкций заставляет российское руководство танцевать, как петух на сковородке", — считает политолог.

"Созданный интеграционный комитет "Россия—Донбасс" будет своего рода информационным жупелом, которым Россия будет пугать, в первую очередь, европейских переговорщиков. Ведь уже совсем скоро состоятся выборы во Франции, осенью — выборы в Германии; а для французского и немецкого избирателя манёвры на востоке Европы очень чувствительны — политики этих стран сделали для себя своего рода политическим проектом задачу унять Россию. Но им это не особо удаётся. Россия, в свою очередь, пытается эксплуатировать это политическое стремление европейцев, но, поскольку она недоговороспособна и не горит желанием брать на себя обязательства, скорее всего, все в ЕС взяли паузу, и её пытается заполнить Россия", — говорит эксперт.

"К каким последствиям следует готовиться Украине, не потеряем ли мы таким образом Донбасс? Прежде всего, на части Донбасса рубль и так уже стал денежной единицей, и основной поток товаров, особенно продовольственных, идёт туда из России. Поэтому для нас этот рынок уже не рынок. У Украины есть некоторые социальные обязательства, но с появлением такого комитета Киев может снять с себя любые социальные обязательства перед оккупированными территориями", — подытожил Владимир Цибулько.

Ранее "Главред" сообщал, что Украина добивается ужесточения санкций против РФ.