Конфликт в ЛНР: боевики массово бегут из батальона в Ровеньках: оставшиеся точат зуб на десятки уволенных

Укомплектованность 13-го батальона личным составом составляет 50%.

Боевики ЛНР фото: vk.com

В соединениях и частях 1-го (ДНР) и 2-го (ЛНР) "армейских корпусов" сохраняется тенденция к, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, начиная с 31 декабря 2016 в подразделениях 1 и 2 АК отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы.

В 13-м стрелковом батальоне (Ровеньки) 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК после ротации количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек (в настоящее время укомплектованность батальона личным составом составляет около 50 процентов).

В связи с необходимостью проведения финансовых расчетов уволенных возникла проблема с выплатой текущего денежного обеспечения личному составу, что привело к внутренним конфликтам в батальоне, рассказали в ГУР МОУ.

Напомним, накануне Нового года в 1-й "Кальмиусской" бригаде ДНР более 30 боевиков, недовольных условиями службы, тоже заявили о намерениях уволиться со службы даже под угрозой потери льгот.