"Лично в Крыму в 14-м году видел "зеленых человечков" - Порошенко

Допрос президента Украины в Оболонской райсуде прошел с помощью видеосвязи.

Петр Порошенко во время допроса по видеосвязи "УНИАН"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, выступая в качестве свидетеля в Оболонском райсуде по делу о госизмене президента Януковича, подробно рассказал о своей поездке в Крым в конце февраля 2014-го года.

По словам Порошенко, тогда ему лично довелось увидеть т.н. "зеленых человечков" возле здания Верховного совета Автономной Республики Крым, сообщает "УНИАН".

"Я вышел из машины и пешком пошел в здание ВС Крыма. Лично убедился, что оно было закрыто, не работало, окружено оно было "зелеными человечками" - военными регулярных сил РФ и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли "крымской самообороной", но координировались офицерами спецслужб РФ", − сказал он.

Президент Украины также отметил, что в феврале 2014-го имел поручение от имени Верховной Рады Украины провести переговоры по стабилизации и урегулированию политической ситуации в АР Крым.

Напомним, ранее Порошенко объяснил, почему не пришел лично на допрос в суд по делу о Госизмене Януковича.