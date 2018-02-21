Порошенко объяснил, почему лично не пришел на допрос в суд по делу о госизмене Януковича

Президент Петр Порошенко объяснил, что в лично не пришел в Оболонский районный суд Киева на допрос в качестве свидетеля по делу о государственной измене беглого экс-главы государства Виктора Януковича из-за рабочих мероприятий.

Президент в режиме видеоконференцсвязи с судом заявил, что сегодня утром — 21 февраля — и в 13:40 проводил совещание с военными относительно имплементации подписанного закона о деоккупации Донбасса, пишет УНИАН.

По словам главы государства, в 15:30 у него состоится встреча с дипломатами из Дании, а затем, после допроса в суде, он примет участие в одном публичном, а также двух международных мероприятиях.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства сбежал из Украины в Россию, а потом попросил власти РФ ввести войска в нашу страну. Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям российской власти, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.