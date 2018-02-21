Порошенко в суде по делу Януковича, видеотрансляция допроса

В Оболонском райсуде Киева начался допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича через систему видеосвязи.

Как сообщалось, коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о допросе президента Украины Петра Порошенко через систему видеоконференцсвязи, пишет УНИАН.

Сегодня коллегия судей завершит допрос свидетелей стороны обвинения по делу о госизмене Януковича.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в качестве свидетеля по данному делу был допрошен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-и.о. президента Украины Александр Турчинов.