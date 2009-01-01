На митинге под Радой Саакашвили объявил о своих премьерских амбициях

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области сделал очередное громкое политическое заявление

Михеил Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что Украина нуждается в новой власти и новом правительстве, которое он готов возглавить.

С таким заявлением политик выступил сегодня, в воскресенье, 19 ноября, на вече, которое состоялось на площади Конституции возле здания Верховной Рады.

"Украине необходима новая власть, создание нового правительства, должны вместе создать их, я готов делать это вместе с вами. Должны найти новых людей для нового правительства [...]. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно", - сказал Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что протестующие под Радой выдвинули ультиматум президенту Порошенко.