Навальный обвинил Путина и его "холопов": 18 лет уничтожали политические права россиян

Власти РФ отнимали полномочия у регионов и закрывали СМИ, отметил оппозиционер.
Об этом российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал на своем сайте.
В то же время активист подчеркнул, что глава России и Кремль "заложили столько предпосылок для сепаратизма, что будут являться главными виновниками распада страны, если он произойдет".
"Все эти 18 лет и сам Путин, и его "холопы" последовательно уничтожали наши политические права, убивали местное самоуправление, отнимали полномочия у регионов и закрывали СМИ…", — отмечается в публикации.
Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые "дегенераты".