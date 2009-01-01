Навальный обвинил Путина и его "холопов": 18 лет уничтожали политические права россиян

Власти РФ отнимали полномочия у регионов и закрывали СМИ, отметил оппозиционер.

Владимир Путин Reuters

На протяжении 18 лет президент РФи его "холопы" последовательно, в частности, уничтожали политические права россиян и местное самоуправление под лозунгом "для того, чтобы предотвратить развал" государства.

Об этом российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал на своем сайте.

В то же время активист подчеркнул, что глава России и Кремль "заложили столько предпосылок для сепаратизма, что будут являться главными виновниками распада страны, если он произойдет".

"Все эти 18 лет и сам Путин, и его "холопы" последовательно уничтожали наши политические права, убивали местное самоуправление, отнимали полномочия у регионов и закрывали СМИ…", — отмечается в публикации.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что РФ управляют дипломатические, юридические, политические, экономические и финансовые "дегенераты".