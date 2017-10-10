Откровения наемника "Вагнера" о войне в Сирии: наши тоже головы ИГИЛовцам отрезают

Наемник "Вагнера" говорит, что ехал в Сирию заработать

Война в Сирии, иллюстрация. Reuters

Воюющие в составе бригад российской частной военной компании "Вагнера" в Сирии наемники, которых вербуют на Донбассе и странах бывшего Советского Союза, часто отрезают головы террористам ИГИЛ, поскольку за это платят деньги.

Об этом наемник ЧВК "Вагнера" бывший юрист из Донецка рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

"Наши тоже отрезают. А что, убитого по пустыне на себе всего тащить?", — говорит наемник.

При этом он уточнил, что раньше за голову одного террориста ИГИЛ платили 5 тысяч рублей: "Ребята их и наволокли целую кучу… Поэтому цену сбросили — нужно прекращать кошмарить местное население, — в последнее время платили вроде по тысяче. Точно не интересуюсь, потому что сам этим не занимаюсь".

По его словам, крупных частных военных компаний сегодня на рынке две — это ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина и ЧВК "Туран", мусульманский батальон. Самым первым был "Славянский корпус", но сейчас его уже нет. Есть еще субподрядчики, посредники, которые тоже набирают людей. Никакого отношения к официальным российским военным структурам они не имеют.

"В основном люди едут заработать. Просто не все в этом признаются открыто и честно. Это нормально. Мы тоже ехали заработать, а не убивать. Нам как вербовщики говорили: будете охранять коммуникации, блокпосты, нефтяные вышки, заводы восстанавливать, а прибыли на место — оба-на! — и в штурмовой батальон", — рассказывает наемник.

По его словам, когда самых первых бойцов отправляли в Сирию, был строгий отбор, говорят, конкурс даже. Сейчас берут всех подряд.

"Лично я видел ампутанта, человека без руки, он пулеметчик по специальности. Как он сможет стрелять?.. Мне кажется, что последнее время вербовщикам платят за количество набранных, а не за качество. Поэтому и столько глупых потерь.

Те казаки, которых игиловцы казнили, — они были из майской группы. 150 человек тогда приехали — в первом же бою получили 19 "грузов-200"… Просто цифры скрываются, в СМИ просачивается минимум информации, что происходит. Те, кто последними приезжали, у них такая подготовка была, что сразу понятно: прибыли смертники", — отметил он.

По контракту родственникам погибших платят три миллиона, 900 тысяч — за ранение.

Он также рассказал, что у наемников, которые воюют в Сирии в составе частной военной компании "Вагнера", нет современного оружия и бронетехники.

Отвечая на вопрос журналиста, почему позиции ИГИЛ не бомбят авиацией, а воюют против них при помощи наемников, боец сказал: "Использование пехоты, солдат, гораздо дешевле, чем авиации. Солдаты — мясо".

"С оружием совсем беда. Техника старая, убитая, лохматых годов… Еще выдают китайские автоматы. Понятно, что люди скидываются и сами в складчину покупают оружие — жить-то охота, а так как с наличными не очень, то многие тратят на это так называемые сигаретные деньги: примерно 100–200 долларов в месяц", — говорит наемник.

Также он подчеркнул, что наблюдается также нехватка питьевой воды.

Напомним, ранее сообщалсоь, что в Россию из Сирии доставили 12 гробов с российскими наемниками "группы Вагнера".

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