Порошенко на два дня отправляется с рабочим визитом в Канаду

Порошенко примет участие в церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые выступит национальная сборная Украины.

Петр Порошенко Reuters

Президент Украины Петр Порошенко 22—23 сентября осуществит рабочий визит в Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированные встречи Президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины.

Программой визита запланирована также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.

Напомним, 21 сентября Порошенко в рамках визита в США провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.