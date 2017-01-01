Посол США обвинила Россию: на Донбассе вооружает врагов Украины, учит их, руководит и воюет

Штаты поддерживают "Минск", усилия ОБСЕ и европейских партнеров по прекращению насилия, отметила Йованович.

РФ должна использовать свое влияние на силы боевиков, чтобы остановить насилие, считает посол mir24.net

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Россия на Донбассе "вооружает антиправительственные силы, учит их, руководит ими и принимает участие в боях вместе с ними".

Штаты поддерживают Минские соглашения, усилия ОБСЕ и европейских партнеров по прекращению насилия и восстановлению суверенитета и территориальной целостности украинского государства, рассказала дипломат в интервью РБК-Украина.

"Мы регулярно проводим консультации не только с Францией и Германией, но и с Великобританией, Канадой, Швецией и другими — относительно того, как остановить насилие, и относительно реалистичного пути к миру и восстановлению суверенитета", — отметила собеседница.

По ее словам, РФ "должна использовать свое влияние на силы сепаратистов, которых она поддерживает в восточной Украине, чтобы остановить насилие и вернуться к поступательному движению по выполнению Минских договоренностей".

"Но давайте четко зафиксируем: Россия вооружает антиправительственные силы, учит их, руководит ими и принимает участие в боях вместе с ними", — подчеркнула посол.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил мнение, что нужно начать поэтапно отменять санкций Евросоюза против России, введенные из-за агрессии страны, при условии длительного перемирия на востоке Украины, идея об одномоментной их отмене в случае стопроцентного выполнения Минских соглашений является "оторванной от реальности".