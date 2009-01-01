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Путин заговорил о переводе российской экономики на военные рельсы

Сегодня, 17:15

Президент России объявил о новой задаче, стоящей перед экономикой страны.

Путин
Владимир Путин Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин призвал стратегические предприятия страны подготовиться к максимаальному увеличению объемов выпуска военной продукции, сообщает российское издание "Московский Комсомолец".

По его словам, способность российской экономики в кратчайшие сроки перестроиться "на военные рельсы" является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности РФ.

"К максимальным объемам выпуска военной продукции должны быть всегда готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности", - сказал Путин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость исправления недостатков, обнаруженных во время недавних военных учений Запад-2017 в Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп и Путин провели важный разговор по поводу Украины.

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Путин, война, эконономика
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