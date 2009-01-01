Путин заговорил о переводе российской экономики на военные рельсы

Президент России объявил о новой задаче, стоящей перед экономикой страны.
По его словам, способность российской экономики в кратчайшие сроки перестроиться "на военные рельсы" является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности РФ.
"К максимальным объемам выпуска военной продукции должны быть всегда готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности", - сказал Путин.
Кроме того, он подчеркнул необходимость исправления недостатков, обнаруженных во время недавних военных учений Запад-2017 в Беларуси.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп и Путин провели важный разговор по поводу Украины.