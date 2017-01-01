"Спасение русскоговорящих". Эксперт оценил вероятность нового сценария Путина по Украине

Москва создала своеобразную ось опасности, простирающуюся от Калининграда через российскую территорию, оккупированный Крым в Сирию.

Эксперт оценил вероятность нового сценария Путина Reuters

Россия кардинально не уменьшает свое военное присутствие в Сирии , там планируется усиление военно-морского компонента, а также создание способности для реализации концепции "запрет доступа и маневра" (то есть противоракетных средств и средств ПВО, которые делают уязвимыми любые силы противника в радиусе до 400 км).

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

Он отметил, что Москва создала своеобразную ось опасности, простирающуюся от Калининграда через российскую территорию, оккупированный Крым в Сирию.

"Россия и в дальнейшем будет использовать Сирию в качестве плацдарма в регионе Средиземного моря и Ближнего Востока", — считает эксперт.

По его мнению, учитывая скрытый характер войны на Донбассе, Россия не сможет использовать там ВВС, которые были выведены из Сирии.

"Возможно, так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса могут быть усилены с помощью кадровых военных и наемников частных военных компаний, воевавших на сирийской земле. Впрочем, и имеющихся сейчас на оккупированных территориях сил и средств достаточно для выполнения той функции, которая отведена силовому компоненту в войне против Украины", — подчеркнул Хара.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин может пойти на реализацию проекта, связанного с Украиной, вроде "гуманитарной интервенции", направленной на спасение "русскоговорящих".

"Его пропагандисты уже начали говорить, что предоставление американцами оружия Украине приведет к эскалации конфликта. Конечно, они могут использовать это для небольшой кампании, целью которой будет не защита населения Донбасса, как и до сих пор, а информационный повод для выборов", — добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт назвал главные ошибки украинской дипломатии.