Сегодня, 21:05 RSS

Стала известна зарплата Гройсмана за июнь

Сегодня, 20:19

С чиновника удержали 7 248 грн налогов.

гройсман
Названа зарплата Гройсмана за июнь.
В июне премьер-министр Владимир Гройсман заработал 37,2 тыс. грн.

"На руки" премьер получил, правда меньше – 29 920 грн, пишут Украинские новости.

Всего в прошлом месяце Гройсману начислили 37 168 грн:

  • 14 215 грн – должностной оклад,
  • 5 118 грн – надбавка за выслугу лет,
  • 6 397 грн – надбавка за интенсивность труда,
  • 10 991 грн – командировочные,
  • 448 грн – индексация.

При этом с чиновника удержали 7 248 грн налогов, в том числе налог с доходов физических лиц – 6 690 грн, военный сбор – 558 грн.

Ранее Гройсман заявил, что сейчас возможностей для повышения минимальной зарплаты в Украине нет.

Напомним, министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что в бюджете пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату украинцам.

Читайте также "Люди богаче не становятся": экс-глава Минфина рассказал, почему вредно повышать "минималку" украинцам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Владимир Гройсман, зарплата
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности