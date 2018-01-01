Стала известна зарплата Гройсмана за июнь

С чиновника удержали 7 248 грн налогов.
"На руки" премьер получил, правда меньше – 29 920 грн, пишут Украинские новости.
Всего в прошлом месяце Гройсману начислили 37 168 грн:
При этом с чиновника удержали 7 248 грн налогов, в том числе налог с доходов физических лиц – 6 690 грн, военный сбор – 558 грн.
Ранее Гройсман заявил, что сейчас возможностей для повышения минимальной зарплаты в Украине нет.
Напомним, министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что в бюджете пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату украинцам.
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