Стала известна зарплата Гройсмана за июнь

С чиновника удержали 7 248 грн налогов.

Названа зарплата Гройсмана за июнь.

В июне премьер-министр Владимир Гройсман заработал 37,2 тыс. грн.

"На руки" премьер получил, правда меньше – 29 920 грн, пишут Украинские новости.

Всего в прошлом месяце Гройсману начислили 37 168 грн:

14 215 грн – должностной оклад,

5 118 грн – надбавка за выслугу лет,

6 397 грн – надбавка за интенсивность труда,

10 991 грн – командировочные,

448 грн – индексация.

При этом с чиновника удержали 7 248 грн налогов, в том числе налог с доходов физических лиц – 6 690 грн, военный сбор – 558 грн.

Ранее Гройсман заявил, что сейчас возможностей для повышения минимальной зарплаты в Украине нет.

Напомним, министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что в бюджете пока что нет средств, за счет которых возможно поднять минимальную зарплату украинцам.

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